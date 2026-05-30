Офіційно: Ліверпуль звільнив головного тренера Арне Слота
Англійський Ліверпуль оголосив про припинення співпраці з головним тренером Арне Слотом. Нідерландський фахівець залишив свою посаду після двох сезонів роботи в мерсисайдському клубі.
У своєму дебютному сезоні на Енфілді Слот привів червоних до чемпіонського титулу в Прем'єр-лізі. Однак у сезоні-2025/26 Ліверпуль фінішував на п'ятому місці в турнірній таблиці АПЛ, повторивши свій найгірший результат за останні десять років.
На міжнародній арені під керівництвом нідерландця команда також не досягла значних успіхів. Ліверпуль двічі поспіль завершував виступи в Лізі чемпіонів на стадії чвертьфіналу.
