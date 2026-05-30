Денис Сєдашов

Англійський Ліверпуль оголосив про припинення співпраці з головним тренером Арне Слотом. Нідерландський фахівець залишив свою посаду після двох сезонів роботи в мерсисайдському клубі.

У своєму дебютному сезоні на Енфілді Слот привів червоних до чемпіонського титулу в Прем'єр-лізі. Однак у сезоні-2025/26 Ліверпуль фінішував на п'ятому місці в турнірній таблиці АПЛ, повторивши свій найгірший результат за останні десять років.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

На міжнародній арені під керівництвом нідерландця команда також не досягла значних успіхів. Ліверпуль двічі поспіль завершував виступи в Лізі чемпіонів на стадії чвертьфіналу.

