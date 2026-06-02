Павло Василенко

Ліверпуль швидко знайшов нового тренера після розриву з Арне Слотом. За словами Фабріціо Романо, умови контракту з Андоні Іраолою вже узгоджені.

Сезон 2025/26 не був успішним для Ліверпуля. Хоча вони витратили багато грошей на нових гравців, гра команди залишала бажати кращого.

Довгий час здавалося, що Слот залишиться тренером попри все. Однак, червоні передумали. Минулого тижня з'явилася новина про звільнення нідерландського фахівця. Андоні Іраола став головним претендентом на його заміну.

Іспанець провів фантастичний сезон у Борнмуті. «Вишні» вперше зіграють у Лізі Європи, але тренер вирішив не продовжувати його контракт, який закінчується в червні.

Останніми днями тривають інтенсивні переговори між Іраолою та Ліверпулем. За даними Романо, вони завершилися успішно.

Обидві сторони досягли угоди щодо найважливіших умов контракту. Офіційна заява від червоних тепер лише питання часу.