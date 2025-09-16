У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів Реал Мадрид прийматиме на «Сантьяго Бернабеу» французький Марсель, який повернувся до головного клубного турніру Європи вперше з сезону 2022/23.

Поточна форма команд

«Вершкові» у суботу здобули непросту перемогу над Реалом Сосьєдад (2:1) у Ла Лізі, граючи майже весь матч у меншості. Команда нового головного тренера Хабі Алонсо стартувала ідеально – 4 перемоги у 4 матчах сезону, а в Лізі чемпіонів мадридці виграли 6 з останніх 8 домашніх ігор (2 поразки). Мета – рекордний 16-й титул Кубка чемпіонів/ЛЧ.

Марсель напередодні розгромив Лор’ян у чемпіонаті Франції (4:0), тож мав день додаткового відпочинку перед поїздкою до Іспанії. Однак у поточному сезоні команда Роберто Де Дзербі демонструє нестабільність: після кожної виїзної поразки (0:1) йшли великі домашні перемоги. Виїзна статистика у ЛЧ для французів невтішна – 1 перемога в останніх 11 матчах (10 поразок), а сам Де Дзербі ще не вигравав у цьому турнірі (2 нічиї, 4 поразки).

Історія протистоянь

Усі 4 попередні очні зустрічі Реала і Марселя відбулися на груповій стадії ЛЧ, і всі завершилися перемогами мадридців, які забивали щонайменше двічі. Крім того, Реал жодного разу не програвав французьким клубам у ЛЧ вдома (11 перемог, 4 нічиї).

Цікава статистика

В останніх 11 домашніх матчах Реала в ЛЧ забивали обидві команди (7 перемог, 2 нічиї, 2 поразки).

У минулому сезоні групового етапу мадридці мали середній показник 2,5 гола за матч.

Усі 4 ігри Марселя цього сезону мали голи після 85-ї хвилини.

3 з останніх 4 матчів французів у ЛЧ завершилися рахунком 2:1.

Ключові гравці та втрати

Реал : Арда Гюлер у грі проти Сосьєдада став героєм матчу, загалом у трьох останніх поєдинках він узяв участь у 3 голах (2+1). Водночас Антоніо Рюдігер вибув на тривалий термін через травму.

Марсель: Анхел Гомес відзначився у грі з Ренном та отримав два поспіль попередження. Під питанням участь Аміна Гуїрі, який достроково залишив поле у матчі з Лор’яном після удару в голову.

