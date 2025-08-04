Павло Василенко

Колишній капітан Мілана Франко Барезі переніс операцію на легенях з видалення вузлика, повідомила клубна пресслужба россонері. Вони додали, що 65-річний колишній захисник одужує та перебуває у хорошому стані.

Барезі вважається однією з ікон Мілана, оскільки всю свою 20-річну кар'єру він провів на «Сан-Сіро». Він був капітаном команди протягом останніх 15 років, перш ніж піти на пенсію в 1997 році.

У 1982 році він виграв чемпіонат світу з Італією, хоча й не зіграв жодної хвилини. У 1994 році на мундіалі в Сполучених Штатах він був капітаном команди, а у фіналі чемпіонату світу проти Бразилії не реалізував один із пенальті, після чого італійці програли.

Барезі у складі Мілана (1977-1997) провів 531 матч і забив 16 м’ячів. Разом з командою став шість разів чемпіоном Італії і тричі виграв Лігу чемпіонів.