Мілан офіційно підтвердив підписання лівого захисника Брайтона Первіса Еступіньяна, про що повідомляється на клубному сайті. Угода коштувала італійцям 17,5 мільйона євро з можливими бонусами в розмірі ще 2,5 мільйона. 27-річний футболіст з Еквадору уклав контракт із Россонері до літа 2030 року.

Еступіньян, який провів 36 матчів за Брайтон у сезоні 2024/25, відзначився одним голом та однією результативною передачею. Завдяки своїй високій швидкості, технічному дриблінгу та вмінню активно підключатися в атаку, він вважається одним із найсильніших флангових захисників Англійської Прем'єр-ліги. Його перехід має суттєво посилити склад команди Массиміліано Алегрі.

На рівні збірної Еквадору Еступіньян дебютував у 2019 році, відтоді зіграв 48 матчів та відзначився чотирма голами. У Мілані він замінить Тео Ернандеса, який нещодавно перебрався в Аль-Хіляль за 25 мільйонів євро.

Раніше Арсенал здолав Мілан і здобув трофей в Сінгапурі.