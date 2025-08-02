Майбутнє українського нападника Артема Довбика у складі Роми, як і раніше, залишається під питанням.

Як повідомляє RomaPress з посиланням на Il Messaggero, через невизначеність з подальшою кар'єрою футболіста відразу кілька європейських клубів виявили до нього інтерес останніми тижнями.

Серед потенційних претендентів на Довбика згадуються Ювентус та Мілан, а також англійські Лідс, Вест Хем, Крістал Пелас та турецький Бешикташ.

Римляни оцінюють форварда приблизно 40 мільйонів євро, проте готові розглянути пропозиції від 25 мільйонів і вище. Така сума не стане серйозною фінансовою втратою з огляду на те, що сам перехід Артема в Рому коштував клубу 30,5 мільйона євро плюс бонуси (за інформацією Transfermarkt).

Минулого сезону український нападник провів 45 матчів, у яких відзначився 17 голами та двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Довбик зацікавив Аталанту.