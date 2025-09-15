Легендарний футболіст Манчестер Юнайтед Гаррі Невілл висловився про старт червоних дияволів цього сезону Англійської Прем'єр-ліги. Нагадаємо, що вчора команда Рубена Аморіма програла Ман Сіті з рахунком 0:3.

«Коли Аморім лише прийшов у клуб, я був натхненний тим, що вони стали грати з трьома захисниками. Але він змінює їх у кожному матчі, і це говорить про те, що він не впевнений, хто повинен грати. До того ж він змінює п’ять гравців оборонної лінії.

Сьогодні було багато індивідуальних помилок. Шоу провів один із найгірших матчів, які я бачив. У всіх трьох епізодах із пропущеними голами він міг зіграти краще.

Юнайтед нічого не показав. Вони йдуть 14-ми, позаду лише чотири тури, і ми всі говорили, що до жовтня їм не можна займати 14–15-те місця, інакше у тренера будуть проблеми. У найближчих матчах їм потрібно терміново перемагати», – сказав Невілл.