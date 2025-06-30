Іспанський захисник Реала Дані Карвахаль заявив, що готовий повернутися на поле після восьмимісячної відсутності.

Він отримав серйозні травми правої передньої хрестоподібної зв'язки, бічної колатеральної зв'язки коліна та підколінного сухожилля у матчі дев'ятого туру Ла Ліги сезону 2024/25 проти Вільярреала.

«Я прийняв цей виклик з першого дня. Я знав, що це довгий процес, у якому потрібно бути терплячим на кожному етапі.

Особисто я почуваюся дуже добре. Щоправда, не знаю, чи завтра буду у складі», – сказав Карвахаль в інтерв'ю Mundo Deportivo.