Легенда Реала відновився після важкої травми
Футболіст може зіграти за мадридців у найближчому матчі
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Іспанський захисник Реала Дані Карвахаль заявив, що готовий повернутися на поле після восьмимісячної відсутності.
Він отримав серйозні травми правої передньої хрестоподібної зв'язки, бічної колатеральної зв'язки коліна та підколінного сухожилля у матчі дев'ятого туру Ла Ліги сезону 2024/25 проти Вільярреала.
«Я прийняв цей виклик з першого дня. Я знав, що це довгий процес, у якому потрібно бути терплячим на кожному етапі.
Особисто я почуваюся дуже добре. Щоправда, не знаю, чи завтра буду у складі», – сказав Карвахаль в інтерв'ю Mundo Deportivo.
Не виключено, що він повернеться на поле у вівторок у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу проти Ювентуса.