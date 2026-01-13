Ексфутболіст Реала та збірної Іспанії Гуті висловився про призначення головним тренером королівського клубу Альваро Арбелоа. Його слова наводить Mundo Deportivo.

Тут є певна загадка, але схожа ситуація була й тоді, коли Зінедін Зідан прийшов із Кастільї, і спочатку справи йшли не надто добре.

У клубі знають, на що здатен Арбелоа, адже він тривалий час працював із молодіжними командами.

Якщо йому доручили таку відповідальну посаду, отже, в нього вірять. Залишається подивитися, як складеться його робота, - розповів Гуті.