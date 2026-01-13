Легенда Реала висловився про нового тренера «вершкових»
Керівництво пішло на ризик
близько 1 години тому
Альваро Арбелоа/ Фото - Реал
Ексфутболіст Реала та збірної Іспанії Гуті висловився про призначення головним тренером королівського клубу Альваро Арбелоа. Його слова наводить Mundo Deportivo.
Тут є певна загадка, але схожа ситуація була й тоді, коли Зінедін Зідан прийшов із Кастільї, і спочатку справи йшли не надто добре.
У клубі знають, на що здатен Арбелоа, адже він тривалий час працював із молодіжними командами.
Якщо йому доручили таку відповідальну посаду, отже, в нього вірять. Залишається подивитися, як складеться його робота, - розповів Гуті.
