Ексфутболіст Шахтаря Андрій Воробей поділився очікуваннями від протистояння з Лехом в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Його слова наводить «УФ».

В цій парі я б віддав невелику перевагу Шахтарю, який на груповій стадії ЛК показав, що йому під силу грати з такими командами. Восени могло скластися враження, що Шахтар більше віддавав пріоритет чемпіонату України, дозволяючи собі робити велику ротацію в Лізі конференцій. Коли вже настала стадія плей-офф, кожна гра буде важливою і простору для великої ротації вже не буде, коли на кону стоятиме вихід до наступного раунду.

Шахтар буде відштовхуватись від того, як складатимуться справи в чемпіонаті. Це може зіграти як на користь Шахтарю, так і на шкоду. Ми зараз самі можемо ввести команду в оману, що вона легко зможе проходити суперників у ЛК, але це зовсім не так. Я вважаю, що Шахтар за рахунок класу виконавців може далеко зайти в цій Лізі конференцій. Але перехвалювати завчасно не хотілося б, - сказав Воробей.