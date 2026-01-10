Легенда Сток Сіті Майк Пежич у своїй колонці для видання Stoke-on-Trent Live поділився думкою про клуб та українського захисника Максима Таловєрова. Експерт підкреслив оборонні якості українця, який цього сезону виступає не на звичній позиції центрального захисника, а на місці правого фулбеку.

Пежич зазначив, що гравці із запасного складу, які отримали шанс через травми та участь партнерів у Кубку африканських націй, повинні використати надану можливість по максимуму.

«Добре, що гравці, які приєдналися до клубу минулого літа, добре прижилися, такі як Томас Ріго, Максим Таловєров, Ламін Сіссе та Роберт Боженік, без якого буде дуже погано, скільки б часу він не провів у лазареті. Це [оборона] сильна сторона Таловєрова. Якщо фулбеки можуть додати атакувальний елемент, це буде додатковим бонусом, але пріоритетом є збереження воріт «на замку». Саме ці запасні гравці, як Таловєров, повинні довести свою спроможність. Ми повинні побачити їхній потенціал і амбіції. Візьміть футболку і доведіть, що ви можете бути номер один, навіть коли основні гравці повернуться».

Раніше Сток Сіті з Таловєровим на виїзді обіграв Норвіч.