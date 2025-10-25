Захисник англійського Сток Сіті та збірної України Максим Таловєров уже два місяці залишається без ігрової практики після переходу з Плімуту.

25-річний футболіст встиг провести лише 63 хвилини у Кубку англійської ліги та 75 хвилин у Другій Прем'єр-лізі, але так і не дебютував у матчах Чемпіоншипу. Головний тренер Сток Сіті Марк Роббінс зазначив, що частина гравців, які прийшли в команду влітку, поки що не набрали необхідної фізичної форми.

«Важко робити ротацію, якщо деякі гравці не досягли необхідного рівня. Ми повинні постаратися, щоб ці хлопці проявили себе, і я трохи співчуваю їм, адже важко прийти і одразу ж показати високі результати. Вони не можуть цього зробити.

Я точно знаю, як вирішити цю проблему. Вся справа в часі. Вся справа в рівні гравця, в тому, як швидко він може зрозуміти наші вимоги і як швидко він може вийти на новий рівень. Для мене ці моменти викликають розчарування, але зараз ми намагаємося все виправити», – сказав Роббінс.