Український захисник Максим Таловєров уперше з серпня вийшов у стартовому складі Сток Сіті та провів усі 90 хвилин у поєдинку 12-го туру Чемпіоншипу проти Портсмута. Матч пройшов на стадіоні Фреттон Парк у Портсмуті.

Вирішальним моментом зустрічі став автогол захисника господарів Хейдена Меттьюза Деррі на 70-й хвилині, який приніс перемогу Сток Сіті.

Чемпіоншип. 12-й тур, 25 жовтня

Портсмут – Сток Сіті – 0:1

Гол: Меттьюз, 70 (автогол)

Після цієї гри команда Таловєрова піднялася на третє місце у турнірній таблиці з 21 очком, а Портсмут залишився на 17-й позиції з 13 балами.

У поточному сезоні Максим взяв участь лише у двох матчах Сток Сіті, не відзначившись результативними діями. Раніше головний тренер клубу пояснював причини, через які Таловєров протягом двох місяців залишався поза грою.