Павло Василенко

Південнокорейський футболіст Сон Хин Мін залишає Тоттенгем після десяти років роботи. Капітан команди оголосив про це на пресконференції в Сеулі, де він перебуває у передсезонному турі з клубом Англійської Прем'єр-ліги.

Сон перейшов до Тоттенгема з леверкузенського Баєра у 2015 році та провів за клуб з північного Лондона 454 матчі, забивши 173 голи.

«Перш ніж ми почнемо пресконференцію, я хочу сказати, що вирішив покинути клуб цього літа. Це було найважче рішення, яке я приймав у своїй кар'єрі. У мене чудові спогади, але мені потрібне нове середовище, щоб рухатися далі. Мені потрібні зміни та новий виклик, десять років – це довгий час. Я приїхав до Північного Лондона у 23 роки, а звідти я йду дорослим чоловіком і дуже гордим собою. Сподіваюся, всі зрозуміють мій переїзд».

Він виграв свій перший трофей з Тоттенгемом у травні, коли разом зі своїми товаришами по команді святкував перемогу над Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0 у фіналі Ліги Європи УЄФА. Цей тріумф відіграв важливу роль у його рішенні.

«Після цієї перемоги я відчув, що досяг тут усього, чого міг. Думаю, зараз саме час прийняти рішення піти», – сказав Сон, контракт якого діє до 2026 року.

Його довгостроковий внесок у Тоттенгем також відзначив новий тренер клубу Томас Франк.

«Він справжня легенда Тоттенгема в усіх аспектах і одна з найвидатніших особистостей, які коли-небудь грали в Прем'єр-лізі. Особисто я б із задоволенням попрацював з такою фантастичною людиною та гравцем».

У неділю Сон буде капітаном Тоттенгема в товариському матчі проти Ньюкасла в Сеулі, який може стати його останньою грою за давнього роботодавця.

За даними агентства DPA, Лос-Анджелес з MLS є основним кандидатом на підписання Сона.