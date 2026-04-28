Легендарний футболіст готовий увійти до тренерського штабу збірної України
Новоспечений член КДК УАФ назвав одну умову, за якої це може статися
близько 1 години тому
Колишній захисник Шахтаря та Дніпра Артем Федецький в ефірі УПЛ ТБ заявив, що готовий увійти до тренерського штабу збірної України у випадку, якщо синьо-жовтих знову очолить Мирон Маркевич.
Якщо Маркевич очолить збірну, я готовий долучитися до штабу. Розумію, що можуть бути сумніви щодо мене, але все потрібно доводити поступово в роботі.
У мене є відповідна ліцензія і досвід, тому готовий працювати та набиратися практики поруч із таким фахівцем.
Раніше колишній захисник Шахтаря, Карпат, Дніпра та збірної України Артем Федецький отримав нову посаду в структурі Української асоціації футболу. Його було обрано до Контрольно-дисциплінарного комітету.
