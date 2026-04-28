Футбольний журналіст та коментатор Віктор Вацко на своєму YouTube-каналі Вацко Live розповів про поточну ситуацію з пошуком нового керманича для національної команди. За його інформацією, в УАФ вже сформували перелік основних претендентів, проте фінальне рішення наразі не ухвалене.

Мій WhatsApp говорить, що на цей момент УАФ не має остаточної кандидатури головного тренера збірної України. Я так розумію, вже сформований шортліст, дуже шорт ліст.

Його знають кілька людей з самої верхівки УАФ, тобто кількість поінформованих максимально обмежена, і витік інформації у такій ситуації максимально неможливий, бо відносно нескладно зрозуміти джерело цього витоку.