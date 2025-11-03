Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився враженнями від перемоги своєї команди над Динамо із рахунком 3:1 у матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги.

За словами наставника, його гравці могли забити ще більше, проте головним підсумком зустрічі для нього стали три очки, які він назвав єдино прийнятним результатом. Туран також наголосив, що Динамо є найсильнішим і найважчим суперником у нинішньому чемпіонаті України.

«Вважаю, навіть попри позитивний для нас результат сьогодні, ми однаково не змогли реалізувати всі ті нагоди, що вдалося створити. Можна пригадати моменти, які виникали в Очеретька, Коноплі, Педріньйо – насправді таких було безліч. Проте так, безумовно, ми зробили багато висновків, які були корисними в сьогоднішньому матчі.

Авжеж, це інший турнір, але поразка чи нічия були б неприємним результатом для нас. Тому я дійсно дуже радію сьогоднішній здобутій перемозі.

Якщо я не помиляюся, до цього Динамо не могло обіграти Шахтар 5 років поспіль, тому важливо виявляти, як я наголосив раніше, повагу до свого опонента. Ми дуже поважаємо Динамо, і я переконаний, що в цій лізі це найскладніший суперник, з яким нам доведеться зустрічатися» — цитує Турана пресслужба Шахтаря.