Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран після перемоги над Динамо з рахунком 3:1 у матчі чемпіонату України висловився з приводу заяви захисника київської команди Дениса Попова, який раніше назвав нинішній склад гірників пародією на колишні покоління клубу.

Турецький фахівець відреагував жорстко, наголосивши, що саму поведінку Попова можна розцінювати як своєрідну пародію.

«Попов колись теж був молодим гравцем і мав би розуміти, що він має бути прикладом зокрема для молодих бразильців. Їм непросто – вони прибули в чужу країну за 12 тисяч кілометрів. І попри те, що в країні триває повномасштабна війна, вони намагаються ділитися своїми мріями з тисячами дітей в Україні На моє переконання, Попов має бути одним із тих гравців, які є прикладом для молодого покоління. Тому, на моє переконання, він теж проявив себе як пародія на певний, окремо взятий рівень», — цитує Турана офіційний сайт Шахтаря.

Завдяки цій перемозі Шахтар зберіг лідерство у таблиці, набравши 24 очки після 11 турів. Динамо розташовується на другій позиції, маючи в активі 20 балів за такої ж кількості зіграних матчів.