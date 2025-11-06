Захисник Шахтаря Алаа Грам перед матчем третього туру загального етапу Ліги конференцій проти Брейдабліка висловився щодо нещодавніх протистоянь з Динамо та задач на сезон. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Звісно, кожна гра з «Динамо» – особлива. Матч між «Динамо» та «Шахтарем» завжди має статус дербі, і ця перемога була дуже важливою. Гра була непростою, але нам вдалося здобути перемогу наприкінці. Цей поєдинок, безумовно, додав нам упевненості, а участь у Лізі конференцій для нас не менш важлива. Сподіваюся, ми зробимо все, щоб перемогти завтра.

Щодо подальших задач – це дуже хороше запитання. Насамперед для мене завжди велика честь бути тут, у такому великому клубі, як «Шахтар». Я постійно намагаюся робити все можливе для команди, для нашого тренера, прагну показувати свій максимум у кожному аспекті та демонструвати всім найкращого Алаа. Якщо на те буде Божа воля, ми здобудемо багато титулів і трофеїв, а я постараюся віддати всі свої сили «Шахтарю».