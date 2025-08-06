Гамбург цікавиться грузинським захисником донецького Шахтаря Гіоргі Гочолеішвілі. Про це повідомляє відомий журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, між клубами вже існує повна домовленість щодо переходу 24-річного футболіста. Сам гравець також погодився на зміну команди, йому залишилося лише пройти медогляд.

Зазначається, що підписання відбудеться на правах однорічної оренди з опцією викупу.

В сезоні 2024/25 Гочолеішвілі на правах оренди провів 33 матчі за Копенгаген, у яких забив один м’яч та зробив чотири асисти.

Портал Transfermarkt оцінює гравця національної збірної Грузії в 2,5 млн євро.