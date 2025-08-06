Легіонер Шахтаря перейде в клуб Бундесліги
Журналіст повідомив деталі
близько 2 годин тому
Фото - ФК Шахтар
Гамбург цікавиться грузинським захисником донецького Шахтаря Гіоргі Гочолеішвілі. Про це повідомляє відомий журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, між клубами вже існує повна домовленість щодо переходу 24-річного футболіста. Сам гравець також погодився на зміну команди, йому залишилося лише пройти медогляд.
Зазначається, що підписання відбудеться на правах однорічної оренди з опцією викупу.
В сезоні 2024/25 Гочолеішвілі на правах оренди провів 33 матчі за Копенгаген, у яких забив один м’яч та зробив чотири асисти.
Портал Transfermarkt оцінює гравця національної збірної Грузії в 2,5 млн євро.