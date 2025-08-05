УЄФА оголосив імена арбітрів, які працюватимуть на першому поєдинку між донецьким Шахтарем та грецьким Панатінаїкосом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Головним суддею призначено 40-річного Еріка Ламбрехтса з Бельгії, який уже встиг провести дві гри в місцевому чемпіонаті цього сезону. Асистуватимуть йому співвітчизники Йо де Вейрдт та Кевін Монтени, а за обов'язки четвертого арбітра відповідатиме Натан Вербоомен.

Контроль за системою відеоповторів VAR довірено голландцю Клею Руперті, а його помічником виступить бельгієць Берт Пут.

Варто зазначити, що українським фанатам Ламбрехтс знайомий з матчу 1/16 фіналу Ліги Європи сезону 2023/24, коли Шахтар зіграв унічию 2:2 з Марселем.

Зустріч Шахтаря та Панатінаїкоса відбудеться 7 серпня в Афінах і стартує о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 14 серпня і пройде в польському Кракові.