Шахтар відхилив пропозицію Роми щодо бразильського легіонера
В Італії повідомили подробиці
близько 1 години тому
Фото - ФК Шахтар
Шахтар відхилив першу пропозицію Роми щодо свого бразильського універсального гравця атаки Егіналду, повідомляє TUTTOmercatoWEB.
Запропонована римлянами сума за 20-річного виконавця була меншою 15 мільйонів євро, які хоче отримати донецький клуб.
Зазначається, що Рома активно цікавиться форвардом «гірників», оскільки хоче підсилити лінію атаки.
Егіналдо перейшов до Шахтаря у липні 2023 року з Васку Да Гама за 3,5 мільйона євро, підписавши контракт на п’ять років.
Нагадаємо, що за Рому виступає український форвард Артем Довбик, який може залишити команду цього літа.
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