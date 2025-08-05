Павло Василенко

Шахтар відхилив першу пропозицію Роми щодо свого бразильського універсального гравця атаки Егіналду, повідомляє TUTTOmercatoWEB.

Запропонована римлянами сума за 20-річного виконавця була меншою 15 мільйонів євро, які хоче отримати донецький клуб.

Зазначається, що Рома активно цікавиться форвардом «гірників», оскільки хоче підсилити лінію атаки.

Егіналдо перейшов до Шахтаря у липні 2023 року з Васку Да Гама за 3,5 мільйона євро, підписавши контракт на п’ять років.

Нагадаємо, що за Рому виступає український форвард Артем Довбик, який може залишити команду цього літа.