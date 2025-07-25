Українські клуби, які не входять до когорти грандів (Шахтар і Динамо), не здобули жодного очка у своїх останніх десяти матчах у єврокубках. Усі поєдинки завершилися поразками, що негативно вплинуло на позиції України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

У поточному сезоні 2025/26 вже зафіксовано два програші:

Ще вісім поразок сталися у сезоні 2023/24:

Полісся – Олімпія Любляна 1:2 та 0:2

Кривбас – Вікторія Пльзень 0:1 та 1:2

Кривбас – Бетіс 0:2 та 0:3

Дніпро-1 – Академія Пушкаша 0:3 технічна поразка (двічі) через неявку

Таким чином, команди окрім двох грандів УПЛ зазнають системного провалу на євроарені. Україна ризикує опуститися ще нижче в таблиці коефіцієнтів УЄФА, якщо ця тенденція не зміниться вже найближчим часом.