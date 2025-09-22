Тренер Полтави Ігор Тимченко прокоментував у ефірі УПЛ ТБ поразку в матчі шостого туру української Прем’єр-ліги проти Металіста 1925 (0:2).

Змішані відчуття. Незадоволені, бо програли. Розпочали гру не досить вдало. Пропустили м’яч з порушенням правил, інертно розпочали матч. Після того, як отримали такий ляпас, до першого пропущеного зі стандарту на 37-й хвилині досить непогано грали.

Рівна гра, дещо навіть з нашою перевагою. Наша індивідуальна помилка, рівень гри в обороні, недогравання, наша вина – не були досить активні. Скільки не пояснюєш, скільки не працюєш, дуже туго в цьому плані дивимось вперед.

Нам стало важче, для нас це стало холодним душем. У другому таймі намагалися відігратися. Домовлялися, що будемо грати агресивніше, але Металіст 1925 не дозволив нічого зробити і зіграв досить надійно. Плюс ми розкривалися і в них з’являлися моменти і не вистачило кадрового ресурсу. Рахунок став 2:0 і було зрозуміло, що практично не зможемо витягнути цю гру.

Хоча у нас немає зараз багато травмованих гравців, але від гравців, які отримали шанс, чекаємо більшого. І від тих, хто вийшов на заміну, які не посилили гру, і від тих, хто потрапив у склад. Шанс дається кожному. Питання в тому, як вони зможуть його реалізувати.

Дуже багато роботи. Фізично важко, бо навантаження лягає на одних і тих же людей. Заміни їм немає. У другому таймі Металіст 1925 робить заміни, які підсилюють. Виграючи 2:0, вони можуть спокійно брати м’яч під контроль, а нам доводиться бігати в два рази більше. Труднощі треба пережити і дочекатися травмованих.

Не було експрес-аналізу, бо по гарячих слідах можна наговорити всього не дуже хорошого і може це буде необ’єктивно. Відпочинемо і будемо аналізувати гру більш спокійно. Вони відійдуть, я відійду. Треба за свій шанс, як команда, чіплятися. Час іде і його вже не повернути, тому кожному треба робити свої висновки.