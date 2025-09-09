Павло Василенко

Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко в інтерв’ю сайту BLIK.ua напередодні гри з Азербайджаном у відборі до чемпіонату світу 2026 року прокоментував рішення головного тренера збірної України Сергія Реброва не викликати правого вінгера Андрія Ярмоленка.

«Є Зубков, Гуцуляк і Назаренко. Ребров не викликав Ярмоленка, тому що вже дає дорогу молодим. Та Ярмоленко і сам повинен відмовлятися від виклику до збірної, йому не мало років. Андрію навіть у Динамо складно відіграти повний матч. Як він посилить збірну? На заміну не дуже-то і просто виходити, особливо якщо команда біжить. Тут вже гравці думають, як би матч швидше закінчився. Де Ярмоленко показував якість, крім Динамо? У Боруссії (Дортмунд) і Вест Гемі у нього не вийшло, а в Саудівській Аравії за ним ніхто не дивився».

Матч Азербайджан – Україна відбудеться сьогодні у Баку та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У першому турі збірна України з рахунком 0:2 поступилася Франції, в той час як Азербайджан програв Ісландії – 0:5.

Фінальний турнір чемпіонату світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.