Павло Василенко

Сьогодні пройде матч відбору на чемпіонат світу-2026 в Європі, у якому зустрінуться національні збірні Азербайджану та України.

Команда Сергія Реброва проведе поєдинок в жовтому комплекті форми. Азербайджанці зіграють у синьому.

Фото - УАФ

Матч Азербайджан – Україна відбудеться у Баку та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У першому турі збірна України з рахунком 0:2 поступилася Франції, в той час як Азербайджан програв Ісландії – 0:5.

Фінальний турнір чемпіонату світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.