Стало відомо, у якій формі зіграє збірна України проти Азербайджану в матчі відбору ЧС-2026
Зустріч пройде в Баку
близько 1 години тому
Фото - УАФ
Сьогодні пройде матч відбору на чемпіонат світу-2026 в Європі, у якому зустрінуться національні збірні Азербайджану та України.
Команда Сергія Реброва проведе поєдинок в жовтому комплекті форми. Азербайджанці зіграють у синьому.
Матч Азербайджан – Україна відбудеться у Баку та розпочнеться о 19:00 за київським часом.
У першому турі збірна України з рахунком 0:2 поступилася Франції, в той час як Азербайджан програв Ісландії – 0:5.
Фінальний турнір чемпіонату світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.