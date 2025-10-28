Леоненко: «Хочеться, щоб судді не зіпсували гру Динамо – Шахтар»
Експерт поділився очікуваннями від Класичного
близько 2 годин тому
Колишній форвард національної збірної України Віктор Леоненко в інтерв'ю BLIK.ua висловився стосовно майбутнього матчу київського Динамо з донецьким Шахтарем в Кубку України.
«Тут я чекаю на якість, тому що команди однаково ніякі. Нехай Динамо та Шахтар у Кубку покажуть, що не випадково знаходяться вгорі турнірної таблиці УПЛ. Я хотів би, щоб команди зіграли 3:3 або 2:2 і били пенальті. Тому що так навіть не визначиш, хто сильніший. Якщо знову будуть півтора моменти за 90 хвилин, то ви, журналісти, краще не пишіть, що був суперматч тижня. Також хочеться, щоб судді не зіпсували гру і було менше штовхань, бійок та безглуздих червоних».
Матч 1/8 фіналу Кубку України між Динамо і Шахтарем відбудеться завтра і розпочнеться о 18:00.
