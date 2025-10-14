Павло Василенко

У понеділок, 13 жовтня, збірна України перемогла Азербайджан з рахунком 2:1 у матчі четвертого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Колишній форвард київського Динамо Віктор Леоненко в інтерв’ю сайту Sport-express.ua висловився про пропущений м’яч синьо-жовтих від азербайджанців.

«Мені здається, Ребров не бачить, що правий фланг провисає. Це добре, що Гуцуляк забиває, але Конопля зовсім не вміє відбирати. Пропущений гол знову прийшов з його флангу. Гуцуляк знову не встиг, хоча там був кікс від Забарного, на професійному жаргоні це називається «понюхав м'яч». Ілля, можна сказати, почав атаку Азербайджану. Таке теж буває. Тепер можна і задуматися, вартий він 90 мільйонів чи ні. Але я проти Забарного взагалі нічого не маю. Він нормальний захисник, нормальний хлопець, а помилки роблять всі».

Після чотирьох турів Україна посідає друге місце у групі D із 7 очками. Лідирує Франція (10), далі – Ісландія (4) та Азербайджан (1).

Згідно з регламентом, прямі путівки на чемпіонат світу-2026 отримають лише переможці груп. Команди, що посядуть друге місце, навесні 2026 року зіграють у плей-оф за вихід на Мундіаль.

Календар наступних матчів України у відборі ЧС-2026

13 листопада 2025, Франція – Україна

16 листопада 2025, Україна – Ісландія