Головний тренер збірної України Сергій Ребров після перемоги над Азербайджаном (2:1) оцінив шанси синьо-жовтих зайняти перше місце в групі відбору на ЧС-2026.

«Всі зробили максимум, але ми повинні бути в оптимальному складі, щоб боротися з будь-якою командою, включно з командами рівня Франції.

Вважаю, що збірна України завжди грає на перемогу. Але ми граємо проти суперника, який теж намагається щось робити. У таких матчах, на такому високому рівні все можливо. Упевнений, ми будемо боротися й у матчі з Францією, й у матчі з Ісландією», – передає слова Реброва пресслужба УАФ.