Ребров оцінив шанси збірної України зайняти перше місце в групі відбору на ЧС-2026
Фахівець дав відверту відповідь
40 хвилин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров після перемоги над Азербайджаном (2:1) оцінив шанси синьо-жовтих зайняти перше місце в групі відбору на ЧС-2026.
«Всі зробили максимум, але ми повинні бути в оптимальному складі, щоб боротися з будь-якою командою, включно з командами рівня Франції.
Вважаю, що збірна України завжди грає на перемогу. Але ми граємо проти суперника, який теж намагається щось робити. У таких матчах, на такому високому рівні все можливо. Упевнений, ми будемо боротися й у матчі з Францією, й у матчі з Ісландією», – передає слова Реброва пресслужба УАФ.
Збірна України займає друге місце в групі D, набравши сім очок.
Франція – перша з 10 балами, третю позицію займає Ісландія (4 очки) і четверту – Азербайджан (один бал).
Прямі путівки на чемпіонат світу, який відбудеться влітку 2026 року, отримають переможці кожної з груп.
Команди, які фінішують на других місцях в своїх групах, навесні наступного року зіграють в матчах плей-оф за вихід на Мундіаль-2026.
Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2026
13.11.2025. 21:45 – Франція – Україна
16.11.2025. 19:00 – Україна – Ісландія