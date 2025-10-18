Леоненко відреагував на конфлікт Шовковський-Ярмоленко
Експерт висловив свою думку
37 хвилин тому
Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко в інтерв’ю сайту Sport-express.ua прокоментував конфліктну історію між півзахисником біло-синіх Андрієм Ярмоленком і головним тренером столичної команди Олександром Шовковським.
«Я не збираюся копатися в брудній білизні. Захочуть – самі розкажуть. Коли після програшу Крістал Пелес Ярмоленко виконав Роналду і втік у роздягальню – це виглядало дивно. Я таке не вітаю. Хочу сказати Андрію: якщо ти таке витворяєш, то повинен бути реально лідером і тягнути команду у всіх іграх, а не в одній!
Мені здається, місце спортивного директора вже давно чекає на Ярмоленка. Йому вже час туди».
35-річний Ярмоленко в поточному сезоні провів 11 матчів.
Динамо наразі посідає друге місце в чемпіонаті з 16 очками у восьми поєдинках.
18 жовтня о 15:30 кияни на виїзді зіграють з луганською Зорею.