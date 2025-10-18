Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко в інтерв’ю сайту Sport-express.ua прокоментував конфліктну історію між півзахисником біло-синіх Андрієм Ярмоленком і головним тренером столичної команди Олександром Шовковським.

«Я не збираюся копатися в брудній білизні. Захочуть – самі розкажуть. Коли після програшу Крістал Пелес Ярмоленко виконав Роналду і втік у роздягальню – це виглядало дивно. Я таке не вітаю. Хочу сказати Андрію: якщо ти таке витворяєш, то повинен бути реально лідером і тягнути команду у всіх іграх, а не в одній!

Мені здається, місце спортивного директора вже давно чекає на Ярмоленка. Йому вже час туди».