Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після нічиєї у матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги проти Металіста 1925 (1:1) заявив, що вінгер киян Андрій Ярмоленко перед грою звернувся до нього з проханням залишити розташування команди для вирішення особистих питань. Подробиці ситуації розкрив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

З інформації яку я зібрав за цей час, я почув наступне: після матчу з Крістал Пелас (0:2) Ярмоленко підійшов до головного тренера, сказавши: «Олександре Володимировичу, у мене там дійсно певні сімейні проблеми, мені треба на певний період поїхати до сім'ї».

Не буду зараз вигадувати, чи були озвучені терміни. Факт в одному – Ярмоленко попередив Шовковського. Шовковський інформацією володів.