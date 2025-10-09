Блогер і коментатор Віктор Вацко висловився про напругу у відносинах між головним тренером Динамо Олександром Шовковським та одним з старожилів команди Андрієм Ярмоленком.

Останні слова Шовковського свідчить про те, що тренер більше не розраховує на Андрія Ярмоленка. Подібна ситуація показує, що в роздягальні Динамо не все гаразд, а відповідальність за це лежить на головному тренері та його штабі», - зазначив Вацко.

Нагадаємо, Ярмоленко перед грою 8 туру УПЛ з Металістом 1925 (1:1) звернувся до Шовковського з проханням залишити розташування команди для вирішення особистих питань.

