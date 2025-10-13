Павло Василенко

Півзахисник київського Динамо 70-80-х років минулого століття Леонід Буряк в інтерв’ю сайту Sport-express.ua відреагував на конфлікт між головним тренером біло-синіх Олександром Шовковським та вінгером команди Андрієм Ярмоленком.

«Не треба виносити сміття із сім’ї. Я ж не буду публічно говорити про сварку із дружиною, а Динамо – це і є сім’я. У кожного футболіста можуть бути образи. В основі грає 11 людей, а десять сидить в запасі. У мій час також таке було. Бувало, що я з Лобановським по місяцю не вітався, бо мав свою позицію. Потім Валерій Васильович підійшов, вибачився, обійняв мене і сказав, що був не правий».

Після восьми турів Динамо має у доробку 16 залікових балів та посідає другий щабель у турнірній таблиці УПЛ. Відставання від Шахтаря складає одне очко.

У наступному турі команда Олександра Шовковського проведе виїзний матч проти луганської Зорі, але гра пройде на рідному стадіоні біло-синіх у Києва. Поєдинок заплановано на 18 жовтня, початок гри о 15:30.