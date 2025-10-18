Ексфорвард Динамо Віктор Леоненко в інтерв'ю сайту Sport-express.ua висловив свою думку про турецького головного тренера Шахтаря Арду Турана.

«У мене таке відчуття, що у Шахтаря вміння не вгадувати з тренерами, починаючи з Фонсеки. Хоч він зробив дубль і виводив команду в плей-оф Ліги чемпіонів, але при ньому ніхто з футболістів не виріс, а для мене це головний показник хорошого тренера. Фонсека вигравав на багажі Луческу.

Шахтар повинен поставити пам'ятник Луческу, причому серйозний і дорогий.

З Ардою Тураном Шахтар, швидше за все, теж не вгадав. Добре хоч Абердін обіграли [3:2], але теж з серйозними проблемами зіткнулися. А проти ЛНЗ – це взагалі кошмар. Шахтар міг і сім, і вісім голів пропускати. У нашому чемпіонаті страшно стільки пропускати, це стосується і Динамо.

Я в жодній команді не можу нікого відзначити! Всі мучаться і втрачають очки абсолютно заслужено. Не можна сказати, що ЛНЗ виграв випадково, їх перемога абсолютно по грі».