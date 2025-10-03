Головний тренер Шахтаря Арда Туран після матчу першого туру групового етапу Ліги конференцій проти шотландського Абердіна (3:2) висловився щодо стилю гри його команди. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Насамперед у нас були схожі матчі й раніше. Наприклад, з «Бешикташем» ми забивали голи після 30–50 передач у межах однієї атаки. Пасова гра завжди є для нас важливою, але важливо й те, як саме відбуваються ці передачі. Ми контролюємо гру, але нам не подобаються статичні передачі, ми прагнемо, щоб вони супроводжувались дриблінгом, який відсікає суперника. Щодо Марлона Гомеса, то в нього дуже хороший ігровий профіль і риси характеру. Він чудовий футболіст, здатний діяти на будь-якій позиції. Його сьогоднішня гра мене дуже порадувала. Також хотів би відзначити Лукаса Феррейру, який вперше вийшов у стартовому складі та відзначився голом. Це теж нас дуже тішить. Що стосується статусу фаворита в цьому турнірі, то в «Шахтаря» це в культурі – завжди залишатися конкурентними у Європі. Водночас ми молода й нова команда.

У першому таймі нам не вдалося реалізувати нашу філософію так, як я хотів. Коли граєш проти організованої оборони таким чином, супернику легше захищатися, бо наші атакувальні футболісти йшли дуже рано поруч із центральними захисниками, і це полегшує опоненту оборону. Ми хочемо використовувати дриблінг, коли є простір, щоб легко знаходити вільного гравця. Ми могли б просуватися вперед у другому таймі. Тобто ми прагнемо діяти однаково як під час переваги, так і відстаючи в рахунку, водночас потрібно залишатися реалістами. Наприклад, коли суперник застосовує гру один в один або пресинг 10 на 10, ми маємо опцію, яку називаємо довга передача, а не простріл за спину оборони. У нас є всі типи планів, але навіщо вони потрібні? Бо футбол – це гра з великою часткою імпровізації, це гра один в один, і ми намагаємося контролювати її настільки, наскільки можливо.