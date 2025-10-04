Головний тренер Шахтаря Арда Туран після матчу першого туру групового етапу Ліги конференцій проти шотландського Абердіна (3:2) висловився щодо війни в Україні. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ми приїхали сюди з України, де триває війна. По всьому світу відбуваються війни. Люди та діти помирають від голоду. І саме в ці дні флотилія «Сумуд» прямує до Гази. Вони намагаються стати символом надії. Ми не знаємо, що можемо зробити зі свого боку.

Залишаючись наодинці, ми мріємо зупинити війни. І я хотів би закликати лідерів, які можуть зупинити війни у світі, зробити реальні кроки та проявити ініціативу, щоб зупинити смерть людей і дітей. Ми повинні зупинити ці війни. Я не розумію, як вони можуть відбуватися в сучасному світі. Це неможливо зрозуміти. Я всім серцем і в своїх молитвах зі всіма, хто переживає війну в Палестині, в Україні.