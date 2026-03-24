Левандовські заговорив про своє майбутнє у Барселоні та можливі варіанти продовження кар'єри
Польський нападник виступає за синьо-гранатових із 2022 року
близько 2 годин тому
Нападник Барселони Роберт Левандовськи прокоментував переговори із каталонським клубом щодо продовження контракту. 37-річний форвард зазначив, що наразі остаточного рішення про його майбутнє в команді немає. Слова наводить The Touchline.
У питанні мого контракту нічого не змінилося. Я приділю час тому, щоб добре подумати про своє майбутнє та можливі варіанти.
Польський нападник виступає за синьо-гранатових із 2022 року. У поточному сезоні Левандовські взяв участь у 37 матчах у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 16 забитих м'ячів та три результативні передачі.
