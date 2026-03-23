Барселона – перша команда-учасниця основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27
Це сталося завдяки перемозі над Райо Вальєкано у Ла Лізі
близько 2 годин тому
Барселона стала першою командою, яка кваліфікувалася в основний етап Ліги чемпіонів сезону-2026/27.
У матчі 29-го туру Ла Ліги каталонці здобули перемогу над Райо Вальєкано (1:0) завдяки голу Рональда Араухо.
Завдяки цьому тріумфу Барселона набрала 73 очки й зберегла відрив від другого у турнірній таблиці Реала у чотири бали.
«Синьо-гранатові» забезпечили собі місце у топ-4 чемпіонату Іспанії, маючи перевагу над п’ятим Бетісом у 29 очок.
Таким чином Барселона стала першою командою-учасницею основного етапу Ліги чемпіонів наступного сезону,
Загалом у сезоні-2026/27 Ліги чемпіонів зіграє 36 команд. Прямі путівки на турнір отримають 26 клубів.
