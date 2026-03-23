Ганс-Дітер Флік став найкращим тренером Ла Ліги в березні
У голосуванні 61-річний німецький фахівець випередив Дієго Сімеоне та Луїша Кастро
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік став найкращим наставником іспанської Ла Ліги за підсумками березня 2026 року. У голосуванні 61-річний німецький фахівець випередив Дієго Сімеоне (Атлетіко) та Луїша Кастро (Леванте).
У березні синьо-гранатові продемонстрували стовідсотковий результат, здобувши три перемоги у трьох матчах. Каталонці мінімально обіграли Атлетік та Райо Вальєкано з однаковим рахунком 1:0, а також розгромили Севілью — 5:2.
Завдяки успішній серії Барселона впевнено лідирує в турнірній таблиці Прімери. Наразі команда Фліка випереджає мадридський Реал на чотири залікові пункти.
Барселона – перша команда-учасниця основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.
