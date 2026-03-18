Денис Сєдашов

Барселона розгромила Ньюкасл у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Старт зустрічі видався надрезультативним — до 28-ї хвилини команди забили чотири м'ячі на двох. На голи Рафіньї та Марка Берналя гості відповіли дублем Ентоні Еланги. Та ще до перерви каталонці знову вийшли вперед завдяки реалізованому пенальті Ламіна Ямаля.

У другому таймі перевага господарів стала тотальною. Другий гол у матчі забив Рафінья, дублем відзначився Роберт Левандовскі, а крапку в погромі сорок поставив Фермін Лопес.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матч-відповідь

Барселона – Ньюкасл – 7:2

Голи: Рафінья, 6, 72, Берналь, 18, Ямаль, 45+7, з пен., Фермін, 51, Левандовскі, 56, 61 – Еланга, 15, 28

Перший матч – 1:1

Наступну гру Барселона проведе 22 березня проти Райо Вальєкано у 29-му турі чемпіоанту Іспанії.

