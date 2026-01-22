Нападник Барселони Роберт Левандовські відзначився черговим досягненням у Лізі чемпіонів. Як повідомляє MisterChip на своїй сторінці в соціальній мережі X, 37-річний футболіст забив у турнірі вже в шістнадцятому сезоні кар’єри.

Левандовські відзначився у матчі сьомого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Славії, у якому каталонський клуб здобув виїзну перемогу.

Завдяки цьому результативному удару польський форвард зрівнявся за кількістю сезонів із голами в Лізі чемпіонів із Кріштіану Роналду, Раяном Гіггзом, Раулем та Томасом Мюллером. Більше таких сезонів мають лише Ліонель Мессі та Карим Бензема — по 18.

У Лізі чемпіонів Левандовські забивав, виступаючи за дортмундську Боруссію, Баварію та Барселону. За каталонський клуб нападник грає з 2022 року, а його контракт чинний до 2026 року.

У поточному сезоні Роберт Левандовські провів 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив 11 м’ячів та віддав дві результативні передачі.