Німецький пілот Audi Ніко Хюлькенберг поділився очікуваннями від виступів за заводську команду в Формулі-1 та відзначив амбіції нового проєкту. Слова наводить пресслужба команди.

Провівши багато років у паддоку Формули-1, навчаєшся розрізняти амбіції та можливості. Сьогодні я відчуваю глибокий підхід і неймовірну енергію, яка вирізняє цю команду. Ми — справжня заводська команда з чітким довгостроковим баченням, підкріпленим величезними ресурсами та експертизою світового рівня.

Для гонщика перспектива бути з Audi на самому початку її шляху — це неймовірно захопливо. У нас є шанс створити разом щось особливе, і я з нетерпінням чекаю можливості вивести цю машину на трасу в Мельбурні.