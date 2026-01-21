«Неймовірно захопливо»: Хюлькенберг — про старт кар’єри в Audi
Німецький пілот поділився емоціями від приєднання до заводської команди
близько 2 годин тому
Німецький пілот Audi Ніко Хюлькенберг поділився очікуваннями від виступів за заводську команду в Формулі-1 та відзначив амбіції нового проєкту. Слова наводить пресслужба команди.
Провівши багато років у паддоку Формули-1, навчаєшся розрізняти амбіції та можливості. Сьогодні я відчуваю глибокий підхід і неймовірну енергію, яка вирізняє цю команду. Ми — справжня заводська команда з чітким довгостроковим баченням, підкріпленим величезними ресурсами та експертизою світового рівня.
Для гонщика перспектива бути з Audi на самому початку її шляху — це неймовірно захопливо. У нас є шанс створити разом щось особливе, і я з нетерпінням чекаю можливості вивести цю машину на трасу в Мельбурні.
