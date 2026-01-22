Володимир Кириченко

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи в парному розряді на Australian Open-2026.

У дуеті з американкою Алісією Паркс вони в першому колі з рахунком 4:6, 3:6 програлі китаянці Го Ханьюй і француженці Крістіна Младенович.

Матч тривав 1 годину і 22 хвилини. За цей час Даяна та Алісія 3 рази подавали навиліт, припустились 2 подвійних помилок, реалізували 3/9 брейк-пойнтів. Також на їхньому рахунку 21 віннер та 34 невимушені помилки.

В одиночному розряді Даяна поступилась на старті турніру румунці Елені Габріелі Русе (№79 WTA) – 4:6, 5:7.

Нагадаємо, українка Надія Кіченок вдало стартувала на парному Australian Open-2026.