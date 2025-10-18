Павло Василенко

Роберт Левандовський ризикує залишити Барселону вже цього літа – його новим клубом може стати мадридський Атлетіко.

За даними іспанських ЗМІ, поляк не продовжуватиме контракт з каталонцями, який діє до червня 2026 року. У клубі вважають, що нападнику, якому нещодавно виповнилося 37, пора передати естафету молодим.

Попри свій вік, Левандовський залишається одним із найефективніших форвардів Європи, але нинішній сезон він розпочав не надто яскраво й поступово втрачає провідну роль у команді.

Мадридський клуб прагне повторити історію з Луїсом Суаресом, який свого часу перейшов з Барселони безкоштовно й допоміг Атлетіко виграти Ла Лігу.

Джерела з Польщі стверджують, що «матрацники» готові запропонувати Роберту ключову роль у нападі та гарантований ігровий час.

У Барселоні ж сподіваються, що продаж зіркового форварда дозволить зменшити зарплатну відомість і відкрити шлях новому поколінню.

Барселона вже активно шукає наступника поляка – і цей трансфер може стати однією з найгучніших подій літа.

Поки Левандовський відновлюється після травми, його представники ведуть неформальні переговори, і перехід у Атлетіко може бути узгоджено вже взимку.