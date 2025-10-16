Павло Василенко

Барселона готується до нової епохи. 37-річний Роберт Левандовський уже близький до прощання з каталонським клубом, а керівництво активно шукає наступника. Неочікуваним фаворитом на заміну може стати Мікель Оярсабаль – лідер Реал Сосьєдада і збірної Іспанії. Про це повідомляє fichajes.net.

Оярсабаль зараз демонструє найкращу форму у кар'єрі. Його виступи за «Ла Роху» вразили керівництво Барселони, особливо його здатність поєднувати креативність в атаці з відданістю захисту. Саме такого універсального форварда шукає Гансі Флік у новій побудові гри.

Контракт футболіста з Реал Сосьєдадом діє до середини 2028 року, але клуб готовий розглядати пропозиції – за високу компенсацію.

Контракт Левандовського закінчується найближчим часом, а травма (розрив підколінного сухожилля) лише прискорює плани з його заміною. Попри вік, поляк усе ще грає важливу роль у команді, але Барселона вже дивиться в майбутнє.

Перехід Оярсабаля буде непростим: економічні умови, конкуренція за позицію в атаці та важкий календар ускладнюють перемовини. Та якщо каталонці зуміють переконати басків – це може стати одним із ключових трансферів міжсезоння.