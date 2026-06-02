Павло Василенко

Роберт Левандовський, який покине Барселону після закінчення терміну дії контракту, отримав від Фенербахче надзвичайну пропозицію у розмірі 20 мільйонів євро за сезон, повідомляє польський журналіст Томаш Влодарчик. Пропозиція надійшла від Хакана Сафі, одного з двох кандидатів на посаду президента турецького гранда.

Нового президента Фенербахче оберуть наприкінці тижня, а Хакан Сафі змагатиметься з Азізом Йилдиримом. Обидва обіцяють зірковий підбір гравців, а Левандовський є головним козирем у кампанії Сафі.

Сам нападник стане вільним агентом після закінчення терміну дії свого контракту з Барселоною (30 червня). Левандовський, якому у серпні виповниться 38 років, каже, що досі не знає, де продовжить свою кар'єру. Його також пов'язують з переїздом до США, зокрема до Чикаго Файр.