Зірковий нападник Барселони Роберт Левандовскі з високою ймовірністю залишить каталонський клуб після завершення поточного сезону. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, переговорний процес щодо продовження співпраці з 37-річним поляком повністю припинено.

Роберт Левандовскі та Барселона — переговори про новий контракт повністю призупинені, і літній відхід уже близький. Якщо не надійде нової пропозиції, Левандовскі залишить клуб у статусі вільного агента.

Клуби саудівської Про-Ліги та МЛС проявляють інтерес, італійські клуби теж, але для них перехід занадто дорогий. На даному етапі його перебування в клубі вкрай малоймовірне.