Барселона призупинила переговори з Левандовскі, літній трансфер неминучий
Про це повідоив інсайдер Фабріціо Романо
близько 1 години тому
Зірковий нападник Барселони Роберт Левандовскі з високою ймовірністю залишить каталонський клуб після завершення поточного сезону. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, переговорний процес щодо продовження співпраці з 37-річним поляком повністю припинено.
Роберт Левандовскі та Барселона — переговори про новий контракт повністю призупинені, і літній відхід уже близький. Якщо не надійде нової пропозиції, Левандовскі залишить клуб у статусі вільного агента.
Клуби саудівської Про-Ліги та МЛС проявляють інтерес, італійські клуби теж, але для них перехід занадто дорогий. На даному етапі його перебування в клубі вкрай малоймовірне.
Чинна угода форварда розрахована до червня 2026 року. Якщо сторони не знайдуть компромісу найближчим часом, поляк отримає статус вільного агента.
Левандовський – найстарший гравець із 100 гольовими діями в Ла Лізі у XXI столітті.
