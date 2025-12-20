Лейпциг в центральному матчі 15 туру Бундесліги зустрічався з Баєром. Матч завершився з рахунком 1:2.

Основні події зустрічі припали на першу половину. РБ завдяки голу Шлагера повів у рахунку на 35-й хвилині, проте Баєру до перерви не лише вдалося зрівняти рахунок, але й вийти вперед. Заключна 5-хвилинка подарувала гостям мячі у виконанні Терр'є та Шика.

Лейпциг протягом другого тайму намагався чіплятись за результат, поки в доданий час Калбрет остаточно не поховав шанси господарів взяти очки з Баєром.

Бундесліга. 16 тур

Лейпциг - Баєр 1:3

Голи: Шлагер, 35 - Тер'є, 40, Шик, 44, Кулбрез, 90+7