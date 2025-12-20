Фрайбург в матчі з сімома голами не дав Вольфсбургу виграти вдома
Огляд матчів Бундесліги
7 хвилин тому
Суботня програма 15 туру Бундесліги стартувала з п'яти поєдинків. Серед найцікавіших варто виокремити гру Вольфсбурга та Фрайбурга, які потішили своїх фанів великою кількістю голів.
Не менш драматично завершився поєдинок Кельна та Уніона. Господарі, граючи заключні хвилини у меншості, дозволили гостям з Берліна залишити Північну Рейн-Вестфалію з трьома заліковими балами.
Пропонуємо ознайомитись з результатами сьогоднішніх ігор.
Бундесліга. 15-й тур
Кельн – Уніон 0:1
Гол: Шафер, 90+1
Аугсбург – Вердер 0:0
Гамбург – Айнтрахт 1:1
Голи: Локонга, 19 - Ларссон, 26
Штутгарт – Гоффенгайм 0:0
Вольфсбург – Фрайбург 3:4
Голи: Пежчинович, 13, 49, 69 - Треу, 5, Гріфо, 56 (з пенальті), Сілт, 71 (автогол), Шерхант, 78
