31-річний аргентинський нападник Пауло Дібала знову опинився у лазареті римської Роми після третього туру Серії А.

Після матчу з Торіно (0:1) футболіст пройшов медичне обстеження, яке виявило пошкодження м'язів лівого стегна. Очікується, що на відновлення Пауло потрібно 10-15 днів.

Для Дібали це вже 18-й пропуск ігор через травми: за статистикою, він провів на полі всього 49,8% можливого часу.

Наступний важливий матч Роми проти Лаціо, найімовірніше, Дібала пропустить. Римське дербі заплановане на 21 вересня, початок о 13:30 за київським часом.